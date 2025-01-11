В Рязанской области задержали женщину, срубившую сосну на стадионе

Полицейские установили и задержали женщину, подозреваемую в незаконной рубке сосны на территории стадиона в городе Михайлове. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

С заявлением в полицию обратился руководитель одной из спортивных секций, базирующихся на стадионе. Он сообщил, что ночью кто-то срубил сосну, которую он несколько лет назад посадил для благоустройства территории.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к инциденту причастна 56-летняя жительница города Михайлова. Полицейские разыскали подозреваемую и обнаружили у неё дома срубленное дерево, украшенное новогодними игрушками. Сосну изъяли.

Реклама

Поскольку стадион находится в ведении администрации города, ущерб был нанесён муниципальному учреждению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке деревьев. Ей грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет с дополнительным штрафом до 200 тысяч рублей.