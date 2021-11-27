В Рязанской области за сутки выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 27 ноября, в Рязанской области выявлено 238 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 298. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1911 человек, общее число случаев заражения — 54 790.

Темп прироста за сутки составил 0.43%. Показатель заболеваемости в регионе — 4885.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6492.9 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 33 946 случаев заражения (всего 9 536 825), умерло пациентов — 1239 (всего 271 531).