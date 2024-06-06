Четверг, 6 июня, 2024

В Рязанской области за счет реализации инвестпроектов откроют более 20 тыс. рабочих мест

Автор: 7info

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков российскому информационному агентству ТАСС в ходе работы на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы региона, в Рязанской области в стадии реализации находятся порядка 95 инвестиционных проектов, общая сумма вложенных средств составляет около 270 млрд рублей. «Сейчас в Рязанской области реализуется более 95 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций — около 270 млрд рублей. В целом к 2030 году будет создано более 20 тыс. рабочих мест», — сказал Малков.

Губернатор отметил, что инвестиционные проекты помогают модернизировать и расширять действующие производства, поставлять новое оборудование. Например, в Скопинском районе в рамках федеральных СПИКов строятся два уникальных фармпроизводства, там будут изготавливать препараты, которым нет аналогов в России, в том числе на основе плазмы крови и для лечения и диагностики онкологии. Модернизируется производство цитостатических препаратов ООО «Фармэра», которое было запущено несколько лет назад в городе Рязани. За два года производство на предприятиях фармкластера Рязанской области уже выросло более чем в два раза и продолжает расти.

По словам Павла Малкова, в Рязанском регионе расширяются мощности производств модульных систем вентиляции, приборов учета. На завершающей стадии строительство нового завода, где будут выпускаться средства гигиены и изделия медицинского назначения. В агропромышленном комплексе также отмечается рост объемов производства, в том числе, есть устойчивый рост объемов производства молока, за 10 лет он составил суммарно 76%. «Недавно открыли вторую очередь мегафермы «Приокское мясо» в Спасском районе, начали уже строить третью очередь. Общее поголовье скота в итоге составит там 3 600 голов. В Новомичуринске возводятся дополнительные мощности крупного молокозавода. В Ряжском округе строится новый комбикормовый завод», — добавил губернатор.

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