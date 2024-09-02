В Рязанской области за летний период потерялось 100 человек

За летний период в рязанский отряд Liza Alert поступило около 100 заявок о пропаже людей. Большинство пропавших – мужчины и женщины средних лет, сообщает ТКР.

В более чем 70% случаев поиски завершились успешно: людей нашли живыми. Лето и осень – традиционно пиковый сезон для работы волонтеров Liza Alert в Рязани. Жители активно выезжают на природу, в лес, что повышает риски пропажи.

Волонтеры просят всех, отправляющихся на отдых, соблюдать меры безопасности. Сообщайте близким о времени возвращения. Надевайте одежду ярких цветов во время походов в лес. Возьмите с собой спички, зажигалку, запас еды и воды. Не забудьте свисток – он поможет подать сигнал о себе в случае беды.