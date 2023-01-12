В Рязанской области за 2022 год выросла погрузка на железной дороге на 2,9%

В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 10, 6 млн тонн. Это на 2,9 % выше, чем за предыдущий год.

За 2022 год погружено:

нефти и нефтепродуктов – 9,5 млн тонн (+ 7,8 % к 2021 году);

химикаты и сода – 288,5 тыс. тонн (+15%);

строительных грузов – 50,8 тыс. тонн (рост в 1,7 раза);

промышленного сырья и формовочных материалов –16,1 тыс. тонн (+16,1 %);

метизы – 16,1 тыс. тонн (+ 7,6%);

промышленные товары нар. потребления – 29,9 тыс. тонн (+ 2,1%).