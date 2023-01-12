Четверг, 12 января, 2023
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В Рязанской области за 2022 год выросла погрузка на железной дороге на 2,9%

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Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 10, 6 млн тонн. Это на 2,9 % выше, чем за предыдущий год.

За 2022 год погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 9,5 млн тонн (+ 7,8 %  к 2021 году);
  • химикаты и сода – 288,5 тыс. тонн (+15%);
  • строительных грузов – 50,8 тыс. тонн (рост в 1,7 раза);
  • промышленного сырья и формовочных материалов –16,1 тыс. тонн (+16,1 %);
  • метизы – 16,1 тыс. тонн (+ 7,6%);
  • промышленные товары нар. потребления – 29,9 тыс. тонн (+ 2,1%).

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