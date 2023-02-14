В Рязанской области выставлена на продажу база отдыха в лесу за 190 млн рублей

В Мещерском крае в 35 километрах от Рязани продаётся база отдыха «Волна», расположенная в курортной зоне Выползово недалеко от Окского заповедника. Цена вопроса — 190 261 281 рубль.

Из объявления на сайте Авито следует, что участок 3,11 гектара находится в окружении соснового леса, в 350 метрах от озера Сельное, где можно не только искупаться, но и порыбачить.

Земельный участок находится в собственности (земли особо охраняемых территорий и объектов; для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения для организации базы отдыха). Часть участка составляют земли лесного фонда, для объектов общественно-делового значения и для культурно-оздоровительных целей.

На территории расположено 16 зданий и сети коммуникаций, а также спортплощадка с резиновым покрытием и коробка для зимних видов спорта.