Ход проведения предварительного голосования обсудили на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Об этом сообщает сайт регионального отделения партии.

Губернатор, секретарь регионального отделения партии отметил, что в сентябре в ряде муниципальных образований пройдут выборы. Одна из самых важных кампаний — выборы депутатов Рязанской городской Думы.

«Процедура простая и надежная, удобный для избирателей способ поддержать понравившихся кандидатов. Мы — единственная партия, которая использует предварительное голосование. Это отличный инструмент внутрипартийной конкуренции и демократии. Процедура помогает выявить наиболее талантливых и перспективных кандидатов», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России».

Он также напомнил, что до 27 апреля идет процесс выдвижения кандидатов для участия в предварительном голосовании. Павел Малков отметил, что Рязанская область вошла в число регионов, где отмечена высокая конкуренция: 5,2 человека на место.

«По этому показателю мы — вторые по стране среди регионов с уровнем выборов в административных центрах», — пояснил Павел Малков.

Сейчас на предварительное голосование подано 247 заявлений от 150 человек. Двум самым юным участникам по 18 лет. Самому зрелому — 69 лет. Продолжается регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании, которое состоится с 22 по 28 мая. Сейчас процедуру регистрации прошли 1441 человек.

Решением президиума регионального политсовета «Единой России» с 24 апреля Рязанский городской организационный комитет по проведению предварительного голосования будет располагаться на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» на ул. Горького, д. 49а.