В Рязанской области выявлено 264 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 17 ноября, в Рязанской области выявлено 264 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 84. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1717 человек, общее число случаев заражения — 52 286.

Темп прироста за сутки составил 0.5%. Показатель заболеваемости в регионе — 4662.3 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6251.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 36 626 случаев заражения (всего 9 182 538), умерло пациентов — 1247 (всего 259 084).

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