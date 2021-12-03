В Рязанской области выявлено 224 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 3 декабря, в Рязанской области выявлено 224 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 18. Пациентов, справившихся с болезнью, — 485. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2026 человек, общее число случаев заражения — 56 170.

Темп прироста за сутки составил 0.4%. Показатель заболеваемости в регионе — 5008.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6628.5 на 100 тысяч населения.

Реклама

В России за сутки выявили 32 930 случаев заражения (всего 9 736 037), умерло пациентов — 1217 (всего 278 857).