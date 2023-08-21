Понедельник, 21 августа, 2023
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В Рязанской области выбрали нового председателя Совета муниципальных образований

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21 августа на Съезде был избран новый председатель Совета муниципальных образований Рязанской области.

Им стал глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров. Его кандидатура была поддержана единогласно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Евгений Сидоров подчеркнул, что на новой должности приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие, и будет слаженно работать и реализовывать задачи, поставленные губернатором и жителями, с коллегами.

Напомним, Александр Шаститко, возглавлявший Совет ранее, недавно был назначен заместителем председателя правительства области.

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