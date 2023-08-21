В Рязанской области выбрали нового председателя Совета муниципальных образований

21 августа на Съезде был избран новый председатель Совета муниципальных образований Рязанской области.

Им стал глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров. Его кандидатура была поддержана единогласно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Евгений Сидоров подчеркнул, что на новой должности приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие, и будет слаженно работать и реализовывать задачи, поставленные губернатором и жителями, с коллегами.

Напомним, Александр Шаститко, возглавлявший Совет ранее, недавно был назначен заместителем председателя правительства области.