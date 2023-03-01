В Рязанской области ввели новые меры поддержки семей с детьми

Состоялось заседание Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты населения, на котором обсуждались новые меры поддержки семей с детьми в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова проинформировала представителей Совета о том, что по инициативе губернатора Павла Малкова в регионе введены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о том, что с конца февраля началось предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка. Ее размер составляет 20 тысяч рублей, а для женщин до 25 лет, родивших первенца, — 50 тысяч рублей.

Кроме того, с этого года многодетные семьи вместо земельного участка могут получить единовременную выплату в 200 тысяч рублей для погашения ипотеки или целевого жилищного займа.

В ходе заседания речь также шла о порядке предоставления субсидии в размере 100 тысяч рублей на догазификацию жилых помещений, которая была введена с 2023 года.

В рамках заседания Общественного совета состоялось обсуждение вопросов, связанных с работой по информированию молодых мам о позитивном опыте материнства и многодетности, а также граждан с инвалидностью о возможностях получения психологической поддержки.