В Рязанской области врача-терапевта осудят за злоупотребление должностными полномочиями

Врача-терапевта одного из медицинских учреждений Рязанской области осудят за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Как установило следствие, в 2020 году обвиняемый вевел медсестре внести в официальные документы ложные сведения о прохождении диспансеризации 8 пациентами больницы.

Медсестра не знала о преступных намерениях врача; сам он планировал получить выплаты стимулирующего характера и создать видимость высоких показателей работы.

«В результате составления фиктивных документов врачом-терапевтом учреждения здравоохранения были существенно нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорван авторитет указанного учреждения», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) направлено в суд.