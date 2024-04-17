В Рязанской области возбудили уголовное дело после избиения подростков в электричке

16 апреля 2024 года в Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после избиения двух подростков в электропоезде.

Инцидент произошел днем 14 апреля на перегоне между станциями «Сасово» и «Сотницыно». Группа несовершеннолетних из хулиганских побуждений нанесла множественные удары в голову двум другим подросткам, которые также ехали в электропоезде.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личности виновных, сообщает Западное МСУ на транспорте СК РФ.