Среда, 17 апреля, 2024

В Рязанской области возбудили уголовное дело после избиения подростков в электричке

Автор: 7info

Опубликовано

16 апреля 2024 года в Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после избиения двух подростков в электропоезде.

Инцидент произошел днем 14 апреля на перегоне между станциями «Сасово» и «Сотницыно». Группа несовершеннолетних из хулиганских побуждений нанесла множественные удары в голову двум другим подросткам, которые также ехали в электропоезде.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личности виновных, сообщает Западное МСУ на транспорте СК РФ.

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