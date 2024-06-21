Пятница, 21 июня, 2024

В Рязанской области восстанавливают электричество после прохождения циклона

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от jannoon028 на Freepik

Из-за непогоды в Рязанской области были нарушения электроснабжения. Сотрудники «Рязаньэнерго» работают над восстановлением подачи электричества для некоторых потребителей, сообщает пресс-служба предприятия.

20 июня в регионе действовал циклон с ливнем, грозой, градом и сильным ветром. Из-за непогоды в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» произошли технологические нарушения.

Вечером четверга локальные нарушения электроснабжения наблюдались в некоторых районах Рязанской области, включая Спасский, Михайловский, Старожиловский, Ряжский и Шиловский. Для восстановления подачи электричества задействованы 21 бригада, в составе которых 62 человека и 26 единиц спецтехники.

В случае необходимости для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов могут быть использованы 69 резервных источников питания суммарной мощностью около 2,7 мегаватт.

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