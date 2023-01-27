В Рязанской области водитель сбил женщину, сдавая задним ходом

В Шацке водитель Chevrolet наехал на местную жительницу, двигаясь задним ходом. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 26 января около 8:50 на 352-м километре трассы М5 Урал. За рулём легковушки находился 52-летний местный житель. По предварительным данным, на парковке возле магазина водитель, не убедившись в безопасности манёвра при движении задним ходом, сбил 51-летнюю женщину.

Пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.