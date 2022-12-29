Четверг, 29 декабря, 2022
7info

В Рязанской области ветеранов поздравляют с наступающим Новым годом

На главнуюНовости Рязани

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о том, что члены регионального правительства поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны.

Министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина поздравила с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Владимира Григорьевича Кареева. Она пожелала ему здоровья и поблагодарила за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Владимир Григорьевич ушел на фронт в январе 1943 года. После окончания Чкаловского пулеметного училища был отправлен на Курскую дугу. Принимал участие в форсировании Днепра и в боях на Буквинском плацдарме. Освобождал Киев, Львов, Берлин и Прагу. После войны окончил военную академию, преподавал в Рязанском радиотехническом институте.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/