В Рязанской области ветеранов поздравляют с наступающим Новым годом

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о том, что члены регионального правительства поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны.

Министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина поздравила с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Владимира Григорьевича Кареева. Она пожелала ему здоровья и поблагодарила за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Владимир Григорьевич ушел на фронт в январе 1943 года. После окончания Чкаловского пулеметного училища был отправлен на Курскую дугу. Принимал участие в форсировании Днепра и в боях на Буквинском плацдарме. Освобождал Киев, Львов, Берлин и Прагу. После войны окончил военную академию, преподавал в Рязанском радиотехническом институте.