Среда, 26 июня, 2024

В Рязанской области ведется проверка безопасности аттракционов

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от mamewmy на Freepik

Управление гостехнадзора Рязанской области проводит мероприятия по соблюдению требований безопасности, связанной с использованием аттракционов. О этом сообщается на сайте Правительства Рязанской области.

Инспекторы управления гостехнадзора Рязанской области регулярно осуществляют проверки стационарных и передвижных аттракционов, включая батуты, на наличие нарушений техники безопасности. Специалисты проверяют документы о ежегодном техническом освидетельствовании, качестве монтажа, состоянии пассажирских модулей и входных групп. Также смотрят на правильность размещения комплекса, наличие ограждений и информационных табличек, безопасное расположение источников электроснабжения.

Все аттракционы, зарегистрированные в Гостехнадзоре и соответствующие требованиям безопасности, должны иметь государственный регистрационный знак с кодом региона и четырехзначным номером. Если знак отсутствует, то следует отказаться от посещения и сообщить в соответствующие органы.

На данный момент было проведено 49 осмотров аттракционов для постановки их на госучет. Все выявленные недостатки устранены.

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