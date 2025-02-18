В Рязанской области в выходные пройдёт автокросс «Русская зима»

В ближайшие выходные, 22 и 23 февраля, пройдёт 35-й традиционный автокросс «Чемпионат Рязанской области» и межрегиональные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества «Русская зима». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Соревнования пройдут на трассе «Семёновская». Ожидается участие 55 пилоток, среди которых 8 мастеров спорта России, 18 кандидатов в мастера спорта России из Рязани, Москвы, Ульяновска и Московской области.

Программа состязаний:

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22 февраля с 11:00 квалификационные и отборочные заезды.

23 февраля с 10:00 открытие соревнований и финальные заезды.

Организаторы: Федерации автомобильного спорта Рязанской области при поддержке Российской автомобильной федерации, Минспорта Рязанской области и Центра спортивной подготовки.

Возрастное ограничение: 6+.