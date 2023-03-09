В Рязанской области в середине марта изменится расписание электричек

В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, на станции Рыбное в Рязанской области проведут замену рельсовых плетей. В связи с этим изменится расписание пригородных поездов. Технологические «окна» назначены с 7:10 до 10:10.

Изменится время прибытия и отправления электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин и Москва-Казанская.

Два пригородных поезда, №6005 Рязань-1 – Дивово (в 07:03) и №6012 Дивово – Рязань-1 (в 08:12), выведут из графика. Два поезда, №6007 Рязань-1 – Голутвин (в 09:07) и №6016 Голутвин – Рязань-1 (в 12:38) не проследуют на участке Рыбное – Голутвин.

С 11 по 16 марта и 25-го числа будут вестись ремонтно-путевые работы и модернизация объектов энергоснабжения на участках Листвянка – Перевлес и Шилово – Ушинский. В этот период будет изменено время прибытия и отправления ряда электричек сообщением Рязань-1 – Сасово, Рязань-1 – Узуново и Шилово – Касимов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».