В Рязанской области в сентябре замедлился рост цен

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам сентября составила 14,1% после 14,6% в августе. Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары замедляется, поскольку снизились издержки производителей и поставщиков. Также расширено предложение по некоторым видам продовольствия, а рубль в предыдущие месяцы укреплялся.

В регионе работает один из крупнейших в стране производитель яиц, который ежегодно увеличивает поставки на рынок. Наращивание объёмов производства этим местным предприятием, а также в целом по стране помогло замедлить рост цен на яйца.

Российские аграрии увеличили посевные площади под картофель. В сентябре этот корнеплод стоил на 28% дешевле, чем в прошлом году. Производители увеличили и сбор сахарной свеклы. В Рязанской области площадь посевов этой культуры — максимальная за последние годы. Возросший урожай в стране позволил произвести больше сахара. И хотя он дороже, чем в прошлом году, но рост цен не такой значительный, как в предыдущие месяцы.

Начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин отметил, что условия производства изменились, и рынок подстраивается к этим изменениям.

Виталий Ларин: «Цены должны быть такими, чтобы они устроили и покупателей, и поставщиков. На это требуется время, вероятно, 2022 и 2023 годы. После этого инфляция придёт в норму и будет находиться вблизи 4%»

Подробный информационно-аналитический материал об изменении цен в регионе размещён на сайте Банка России.

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