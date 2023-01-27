В Рязанской области в прошлом году отремонтировали 24 участка дорог и 8 мостов

Минтранс Рязанской области подвёл итоги реализации в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в нормативное состояние привели 32 объекта.

В прошлом дорожно-строительном сезоне в Рязанской области отремонтировали 24 участка дорог общей протяжённостью 197 км и 8 мостовых сооружений.

Самым большим по протяжённости стал участок от трассы «Москва — Егорьевск — Тума – Касимов» — Погост — Гиблицы — Лубяники — Чарус. Его длина составила 33,5 км. Дорога связывает ряд населённых пунктов и ведёт к Егорьевскому шоссе.

Дорожники реконструировали участок дороги Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района протяжённостью 21 км. Работы шли 3 года. Общая стоимость работ на объекте, связывающим трассу М5 Урал с селом Пальные Рыбновского района, превысила 542 млн рублей.

Самыми ожидаемыми в 2022 году стали два объекта национального проекта. Работы на участках автодорог Веретье — Кидусово — Бельское и Федотьево – Веретье в Спасском районе завершились с опережением графика. Отремонтировано почти 16 км. Обновлённые дороги ведут к ряду социально-значимых объектов, по ним пролегает часть школьного маршрута.