С 31 мая в связи с плановыми работами на путях изменится график движения некоторых пригородных поездов, курсирующих по Рязанской и Московской областям.

Основные изменения:

31 мая и 3 июня с 06:00 до 16:00 на станции Новая Пустынь будут проводиться работы по обновлению стрелочных переводов.

4 июня с 08:30 до 12:30 ремонтные работы пройдут на перегоне Лесок-Листвянка, а 13 июня с 07:00 до 11:00 — на станции Лесок.

7 и 9 июня с 07:30 до 11:30 работы пройдут на участке Дягилево-Рязань-1 и станции Дягилево.

7 июня с 10:50 до 12:20 на станции Сасово запланирована модернизация объектов энергоснабжения.

В указанные дни ожидаются изменения в расписании электричек, курсирующих по следующим направлениям:

Рязань-1 — Рыбное — Узуново — Голутвин

Рязань-1 — Гавердово — Ясаково — Шилово — Сасово

Ряжск — Рязань-2

Голутвин — Фаустово — Раменское — Москва (Казанский вокзал).

Возможны отмены остановок, сокращение маршрутов и корректировка времени отправления и прибытия.

Московская железная дорога принесла извинения за доставленные неудобства.