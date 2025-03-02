В Рязанской области в 2024 году выросла рождаемость. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Суммарный коэффициент рождаемости в России, т. е. число детей в среднем на одну женщину, в прошлом году, по данным Росстата, практически не изменился, составив 1,4. Сохраняется положительная динамика рождения третьего и последующих детей. В 2024 году показатель поднялся на 1,1% по сравнению с 2023 годом.

Татьяна Голикова подчеркнула, что политика в сфере демографии в регионах должна воздействовать на женщин 30–39 лет, которые дают прирост третьих и последующих рождений. Также необходимо обратить внимание на создание условий для рождения детей у молодых родителей, которые могут родить более одного или двух детей.

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Всего в 2024 году рост рождаемости наблюдался в 18 регионах страны. Из кластера «демографической зимы» вышли регионы Центральной России и Северо-Запада. Среди них Смоленская, Орловская, Ленинградская, Калининградская области.

В указе президента о национальных целях развития суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году должен достичь 1,6. К 2036 году его нужно повысить до 1,8.