В Рязанской области в 2023 году запустят Штаб общественной поддержки «Единой России»

Губернатор Рязанской области дал поручения по созданию в регионе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Павел Малков, секретарь регионального отделения партии, участвовал в совещании по запуску Штабов в ряде регионов страны.
Совещание в режиме ВКС с регионами провёл замсекретаря Генсовета партии, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин. Он сообщил, что в этом году в ряде областей страны стартовало переформатирование работы партийных общественных приёмных для усиления работы с гражданами.
По словам Александра Сидякина, приёмные должны соответствовать современным реалиям и охватывать как можно больший круг людей. Для этого решено создать Штабы общественной поддержки партии. Это новая форма работы.
Сидякин рассказал, что в прошлом году проект по созданию Штабов реализовали в трёх пилотных региона – в Омске, на Сахалине и в Удмуртии. Опыт их работы оказался успешным.
В 2023 году эффективные практики масштабируют в нескольких регионах, в том числе Рязанской области, а в 2024 – по всей России.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram