Вторник, 17 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области в 2023 году запустят Штаб общественной поддержки «Единой России»

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Фото с сайта Правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области дал поручения по созданию в регионе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Павел Малков, секретарь регионального отделения партии, участвовал в совещании по запуску Штабов в ряде регионов страны.

Совещание в режиме ВКС с регионами провёл замсекретаря Генсовета партии, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин. Он сообщил, что в этом году в ряде областей страны стартовало переформатирование работы партийных общественных приёмных для усиления работы с гражданами.

В Рязанской области в 2023 году запустят Штаб общественной поддержки «Единой России»

По словам Александра Сидякина, приёмные должны соответствовать современным реалиям и охватывать как можно больший круг людей. Для этого решено создать Штабы общественной поддержки партии. Это новая форма работы.

Александр Сидякин: «Приёмные будут функционировать постоянно, реализовывать уникальные образовательные, социальные, патриотические, творческие и другие проекты. Будет много активностей для людей разных возрастов. Эта площадка станет объединяющей для всех партийных институтов»

Сидякин рассказал, что в прошлом году проект по созданию Штабов реализовали в трёх пилотных региона – в Омске, на Сахалине и в Удмуртии. Опыт их работы оказался успешным.

В 2023 году эффективные практики масштабируют в нескольких регионах, в том числе Рязанской области, а в 2024 – по всей России.

В Рязанской области в 2023 году запустят Штаб общественной поддержки «Единой России»

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