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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области в 2023 году 29 медработников получат «подъёмные» по федеральным программам

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Image by Freepik

В 2023 году в Рязанской области планируют заключить 29 договоров со специалистами по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор». В планах – трудоустройство 17 врачей и 12 средних медицинских работников.

Как рассказал глава областного минздрава Александр Пшенников, несколько сотрудников уже приступили к своим обязанностям.

В службу скорой помощи Касимовского межрайонного медицинского центра пришли на работу 5 фельдшеров, они получать по 500 тысяч рублей «подъемных».

Заключены договоры с врачом-хирургом для Кораблинской районной больницы, двумя врачами акушерами-гинекологами для Касимовского ММЦ, с врачами травматологом-ортопедом и хирургом для Спасской районной больницы. Врачи получат по миллиону рублей.

В Фатьяновский фельдшерско-акушерский пункт Спасской районной больницы пришёл работать фельдшер. Специалист получит 750 тысяч рублей.

Александр Пшенников сообщил, что в регионе продолжат работать над устранением дефицита кадров в здравоохранении.

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