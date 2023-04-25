В Рязанской области в 2022 году родилось больше мальчиков

Рязаньстат привёл статистику по рождаемости в Рязанской области за минувший год. Женщины стали подходить к рождению ребёнка более осознанно: 10 лет назад наибольшее число рождений в году приходилось на 27 лет, в 2022 году – на 32 года.

В Рязанской области традиционно рождается больше мальчиков, чем девочек. В 2022 на свет появились 3,6 тысяч мальчиков и 3,4 тысячи девочек. 2,6 тысяч новорождённых – первенцы, 2,4 тысячи – вторые дети в семье, 2 тысячи – третьи и более.

43% мужчин и 40% женщин полагают, что второй ребёнок укрепляет брак. 32% жителей региона планируют родить второго малыша, чтобы первый не чувствовал себя одиноким.

В России 25 апреля празднуется День дочерей. Это праздник для 596 тысяч рязанских женщин: ведь вне зависимости от возраста каждая из них чья-то дочь, причём у 69% из них есть свои дети.