В Рязанской области в 2022 году отправились служить около 800 контрактников

В 2022 году в Рязанской области на контрактную службу приняли порядка 800 человек, сообщает ГТРК «Ока».
По информации журналистов, показатель в несколько раз превышает зарегистрированный годом ранее. Не стоит забывать, что много кандидатов пришли в военкоматы, чтобы отправиться на СВО.
Большинство служат в подразделениях Западного военного округа и в десантных войсках.
Контракты заключили порядка 30 женщин. Они служат фельдшерами, медсёстрами, связистами. Также востребованы операторы беспилотников, Минобороны набирает людей для военных оркестров.
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