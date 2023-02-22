В Рязанской области в 2022 году отправились служить около 800 контрактников

В 2022 году в Рязанской области на контрактную службу приняли порядка 800 человек, сообщает ГТРК «Ока».

По информации журналистов, показатель в несколько раз превышает зарегистрированный годом ранее. Не стоит забывать, что много кандидатов пришли в военкоматы, чтобы отправиться на СВО.

Большинство служат в подразделениях Западного военного округа и в десантных войсках.

Контракты заключили порядка 30 женщин. Они служат фельдшерами, медсёстрами, связистами. Также востребованы операторы беспилотников, Минобороны набирает людей для военных оркестров.