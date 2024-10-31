Четверг, 31 октября, 2024
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В Рязанской области увеличили размер единовременных выплат пострадавшим в ЧС

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Валерия Мединская

В ходе заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося в среду, 30 октября, депутаты приняли закон об увеличении размера единовременных выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Компенсация семьям погибших граждан теперь составляет 1,5 млн рублей на каждого погибшего (ранее – 1 млн рублей). Денежная выплата лицам, получившим тяжкий вред здоровью, увеличена с 400 до 600 тыс. рублей на человека, легкий вред – с 200 до 300 тыс. рублей. Размер финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости вырос с 50 до 75 тыс. рублей, полной утратой имущества – со 100 до 150 тыс. рублей. Единовременная материальная помощь увеличена с 10 до 15 тыс. рублей на человека.

Изменения в законодательство внесены в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета и Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В Рязанской области увеличили размер единовременных выплат пострадавшим в ЧС
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