В Рязанской области увековечили память ещё одного Героя России

В Рязанской области увековечили память Героя России, погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

Баннер с портретом гвардии майора Алексея Осокина, погибшего в ходе военной спецоперации, установлен в Рязани. Об этом сообщает областное министерство по информационной политике.

С предложением увековечить подвиг выпускника училища ВДВ, командира 2-го десантно-штурмового батальона 31-ой гвардейской отдельной штурмовой бригады Алексея Осокина выступило руководство РГВВДКУ. Региональное правительство инициативу поддержало.

Баннер с портретом Героя России и информацией о подвиге Алексея Осокина размещён на фасаде здания по ул. Каширина, д. 1. Получив смертельное ранение в ходе военной операции, гвардии майор обеспечил выход подчинённых раненных товарищей. Звание Героя России посмертно за проявленное мужество и героизм присвоил Осокину А.Н. своим указом президент России.

На центральном проспекте Рязани уже увековечена память Героев России, которые погибли, исполняя воинский долг в ходе специальной операции по денацификации Украины. На панно — портреты выпускников училища ВДВ: гвардии полковника С.В. Сухарева и гвардии капитана А.С. Курганова.