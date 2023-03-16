В Рязанской области установлены сроки весенней охоты на пернатых

В Рязанской области установили сроки весенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

В этом году разрешения на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатых в общедоступных угодьях начнут выдавать с 20 марта. Сроки отличаются для разных видов приманок и разных районов. Подробнее — в карточках.

Охотникам напоминают о необходимости соблюдения установленных ограничений охоты и нормы добычи ресурсов.