Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области установлены сроки весенней охоты на пернатых

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Изображение от wirestock на Freepik

В Рязанской области установили сроки весенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

В этом году разрешения на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатых в общедоступных угодьях начнут выдавать с 20 марта. Сроки отличаются для разных видов приманок и разных районов. Подробнее — в карточках.

Охотникам напоминают о необходимости соблюдения установленных ограничений охоты и нормы добычи ресурсов.

В Рязанской области установлены сроки весенней охоты на пернатых
В Рязанской области установлены сроки весенней охоты на пернатых

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