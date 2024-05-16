В Рязанской области установлен особый противопожарный режим

Комитет по информации и массовым коммуникациям сообщает: постановлением регионального Правительства №155 на территории Рязанской области введён особый противопожарный режим.

В период действия этого режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, гражданам запрещено посещать леса, за исключением жителей населённых пунктов, к которым можно проехать по дорогам, проходящим через лесной фонд, а также государственных служащих, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, представителей государственных и муниципальных учреждений, выполняющих свои обязанности, и специалистов, работающих в сфере лесного хозяйства.

Также в леса запрещён въезд транспортных средств, за исключением экстренных служб, таких как пожарная охрана, полиция и скорая медицинская помощь. Для других случаев предусмотрены исключения.

В соответствии с документом будут проводиться патрулирования территорий, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами, а также установлены предупредительные аншлаги с информацией о введении особого противопожарного режима. Кроме того, организована круглосуточная работа «горячей линии» по телефонам 8-800-100-94-00, 8 (4912) 28-79-59.