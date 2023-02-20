В Рязанской области у абонентов МегаФона выросла скорость мобильного интернета. Рефарминг охватил более 70% базовых станций в регионе.

Нарастить ёмкость сети позволил перевод частот стандарта 2G в формат высокоскоростной передачи данных LTE, который обеспечивает абонентов не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом. Инженеры оператора перенастроили оборудование таким образом, что диапазон 1800 МГц стал максимально использоваться для 4G. Оставшейся ёмкости достаточно, чтобы, как и прежде, звонить, принимать звонки и разговаривать по телефону.

Только в четвертом квартале 2022 года подобные работы проведены на почти 60 базовых станциях в Рязани, Касимове, Ряжске, Кораблино, Михайлове, Скопине и Спасск-Рязанском. В этих городах в общей сложности проживают около 650 тысяч жителей и все они почувствовали улучшения.

«Ежемесячный интернет-трафик наших абонентов за год вырос в 1,5 раза. Нагрузка на сеть постоянно растёт, так как видеоконтент, приложения и онлайн-игры становятся качественней, а значит, тяжелее. Рефарминг позволяет максимально использовать весь потенциал инфраструктуры, чтобы повысить качество услуг. Сейчас, по нашим данным, в зависимости от района, скорость мобильного интернета в городах региона выросла от 15 до 50%», — отметила директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.