Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области требуется координатор доброволец с опытом тушения пожаров

Фото из группы Новости Рязани ВКонтакте

Нужен мужчина для работы на несколько дней с проживанием в Лесохиме и Деулино.

«Требуется коммуникабельный человек, умеющий взаимодействовать с разными людьми, имеющий мобильную связь», – сказано в посте

Очень желательно наличие ноутбука и умение работать в Excel. Но можно использовать и свои методы учёта, координации людей и остатков материальных средств — например, заявка, сбор, своевременное оповещение старшего о существующих резервах на определённый момент людей.

Координатору предстоит вести несложный учёт материальных средств, собранных и хранящихся на складе. Доброволец требуется хотя бы на 3-7 дней.

Сообщение о поиске добровольца размещено в группе Новости Рязани ВКонтакте. Как говорится в публикации, координатору предоставят раскладушку, душ, туалет, чайник и парковку.

Подробности по телефону: 513-400.

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