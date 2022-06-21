В Рязанской области тракторист попался пьяным за рулём в четвёртый раз

В посёлке Сараи 40-летнего водителя поймали пьяным за рулём в четвёртый раз, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Сегодня днём мужчину задержали в нетрезвом виде за рулём трактора МТЗ. В октябре 2018 года мужчину задержали пьяным за рулём автомобиля ВАЗ-2112. Тогда его лишили прав на 2 года, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Несмотря на это, рязанец продолжил управлять транспортными средствами и вновь попался сотрудникам Госавтоинспекции сначала 9 января, а затем 13 марта 2019 года.

После этого мужчина стал фигурантом уголовного дела. Его приговорили к 350 часам обязательных работ, запретив заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом почти на 3 года.

После сегодняшнего случая вновь заведут уголовное дело. Речь идёт уже о реальном сроке.