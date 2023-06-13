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В Рязанской области суд вынес приговор мужчине, до смерти избившему сожительницу

Татьяна Проводина
Источник: СУ СКР по Рязанской области

Суд приговорил жителя Ряжского района к 7 годам лишения свободы за причинение смертельных травм сожительнице. Подробности приводит СУ СКР по Рязанской области.

Мужчину 1977 года рождения признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установили следствие и суд, 7 октября 2022 года в селе Петрово Ряжского района у обвиняемого, находящегося под воздействием алкоголя, произошёл бытовой конфликт с сожительницей. Он избил женщину, потерпевшая скончалась в медучреждении от полученных травм на следующий день.

Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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