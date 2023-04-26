В Рязанской области столкнулись два грузовика, погиб водитель

В Путятинском районе во вторник, 25 апреля, произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 17:10 на 325-м километре трассы Москва — Челябинск. За рулём грузовика Scania находился 53-летний житель Касимовского района. Предварительно, его автомобиль столкнулся с большегрузом DAF под управлением 53-летнего жителя Пензенской области.

От полученных травм водитель Scania скончался. Водитель DAF получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка.