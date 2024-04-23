В Рязанской области стартует Фестиваль ГТО

23 апреля на очередном заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков дал старт масштабному областному Фестивалю ГТО, посвященному 10-летнему юбилею со дня возрождения движения ГТО в России. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые зарядки и пробежки, открытые тренировки с профессиональными спортсменами, конкурсы и розыгрыши, приём нормативов ГТО пройдут по всей области с 23 апреля по 18 мая. Всего запланировано более 100 спортивных событий, а общее количество их участников составит более 50 000 человек.



Для выполнения нормативов ГТО организовано 29 центров тестирования во всех муниципалитетах и мобильные пункты. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет. Найти ближайший центр и узнать подробности можно на сайте gtorzn.ru. Там же размещены календарь событий Фестиваля, положение и правила участия. В целом для прохождения тестирования необходимо зарегистрироваться на официальном сайте движения ГТО – gto.ru, иметь при себе медицинскую справку или паспорт здоровья, а также документ, удостоверяющий личность.



Завершится фестиваль ГТО 17-18 мая: в областном центре, в Лесопарке состоится большой праздник спорта. В течение двух дней будут проходить тренировки и встречи с известными спортсменами, мастер-классы, спортивные эстафеты для детей и концертная программа. Кульминацией фестиваля станет «Гонка ГТО», в которой можно участвовать командой друзей, коллег или всей семьёй.



Первым, кто уже 23 апреля выполнил нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», стал посол ГТО в Рязанской области, ректор РГМУ им.Павлова Роман Калинин. «Вообще ГТО — это, наверное, самая яркая активность, которая позволяет мотивировать себя, становиться лучше, быть в форме, быть в тонусе, совершенствовать свои результаты. Причём сейчас нормативы не простые, они действительно требуют определенный подготовки. И нужно потренироваться, чтобы стать лучше. Поэтому идея совершенно классная, и я бы всем рекомендовал сдавать как лично, так и своими командами, коллективами. У нас в РГМУ более 200 человек сотрудников сдали нормы ГТО, студентов значительно больше. И мы завтра в университете проводим свой мини-фестиваль. Наш бассейн «Аквамед» является традиционной площадкой для сдачи нормативов ГТО всего города. Поэтому мы всех приглашаем участвовать, сдавать, пробовать, тренироваться. Ну и вести здоровый образ жизни!», — сказал Роман Калинин.



Организаторы проекта обращаются с просьбой ко всем, кто планирует принять участие в Фестивале ГТО, выполнив нормативы, размещать в социальных сетях фото или видео этого факта, добавляя хештег #гторзн2024.

Все сообщения выполнивших нормативы появятся в группе фестиваля во ВКонтакте https://vk.com/festivalgto62.