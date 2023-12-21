Четверг, 21 декабря, 2023
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В Рязанской области стартовал проект «Всей семьей»

7info
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В Рязанской области стартовал проект «Всей семьей», сообщает официальная группа региона ВКонтакте.

Проект направлен на популяризацию, сохранение традиционных семейных ценностей. Он приурочен к Году семьи, которым Указом Президента Российской Федерации объявлен 2024 год. Об этом рассказала министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина.

Принять участие в проекте может любая семья. Жителям области предлагается рассказать в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники о совместных семейных прогулках, занятиях спортом, посещениях новогодних представлений, театров, кино, музеев. Публикацию необходимо сопроводить фотографиями или видео и обязательным хештэгом #ВсейСемьей #ВсейСемьей62.

С января 2024 года в группе Рязанской области будут выходить тематические посты, под которыми можно размещать комментарии и фотографии с соответствующими хештэгами. По итогам определят победителей, которым вручат подарки.

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