В Рязанской области среднему и малому бизнесу доступны кредиты под 2,5% и 4% годовых

Министерство экономического развития Рязанской области информирует предпринимателей региона о том, что до конца 2023 года кредиты на инвестиционные цели будут доступны среднему и малому бизнесу под 2,5% и 4% годовых соответственно.

Льготные ставки стали возможны благодаря совмещению двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и «1764» (Минэкономразвития). Лимит льготного инвесткредитования для МСП-компаний в текущем году увеличен вдвое и составит 100 млрд рублей. Совет директоров Корпорации МСП под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова скорректировал условия программ льготного кредитования МСП на 2023 год, адаптировав их к целям импортозамещения.

«Ранее программа была направлена на поддержку трех отраслей: обрабатывающего производства, транспортировки и хранения и гостиниц. Теперь добавлены еще приоритетные отрасли для совмещения программ льготного кредитования: это профессиональная, научная и техническая деятельность — ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний — ОКВЭД 71, исключение для подкода, связанного с застройщиками», — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Для помощи бизнесу в структурировании инвестиционных проектов и коммуникации с банками при получении кредита действует специальный центр поддержки инвестиционного кредитования. Он создан Корпорацией МСП в ответ на запрос бизнеса о помощи со структурированием сделок и коммуникацией с банками.

«В этом году один из акцентов при кредитовании малого и среднего бизнеса сделан на стимулировании инвестиционной активности, создание и модернизацию производств, чтобы обеспечить импортозамещение и повысить занятость. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это получается сделать при совмещении программы 1764 и ПСК, где Корпорация выступает оператором. В этом году мы на базе нашего центра инвестиционного кредитования будем помогать под ключ упаковывать инвестпроекты МСП от 50 млн рублей и сопровождать их до момента получения кредита», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа льготного кредитования была запущена в августе прошлого года. За это время свыше 450 инвестпроектов малого и среднего бизнеса получили кредиты на общую сумму, превышающую 38 млрд рублей. Благодаря этой поддержке более 300 компаний уже запустили реализацию своих проектов, ряд предприятий начнут ее в ближайшее время.

Помимо инвесткредитования, в рамках ПСК выделен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, в том числе региональных, и банков с базовой лицензией. Они смогут выдавать малому и среднему бизнесу кредиты как на инвестиционные, так и оборотные цели. Также в ПСК останется возможность финансирования бизнеса, занимающегося подакцизными видами деятельности или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей.

Малому и среднему бизнесу сейчас доступно четыре льготных программы кредитования: «1764» (реализуется в рамках нацпроекта МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова); программа для инновационных компаний под 3% годовых (реализуется через дочерний МСП Банк); ПСК (совместный проект Банка России и Корпорации МСП); специальная программа инвесткредитования МСП под 2,5-4%.