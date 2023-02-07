В Рязанской области среднему и малому бизнесу доступны кредиты под 2,5% и 4% годовых

Министерство экономического развития Рязанской области информирует предпринимателей региона о том, что до конца 2023 года кредиты на инвестиционные цели будут доступны среднему и малому бизнесу под 2,5% и 4% годовых соответственно.
Льготные ставки стали возможны благодаря совмещению двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и «1764» (Минэкономразвития). Лимит льготного инвесткредитования для МСП-компаний в текущем году увеличен вдвое и составит 100 млрд рублей. Совет директоров Корпорации МСП под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова скорректировал условия программ льготного кредитования МСП на 2023 год, адаптировав их к целям импортозамещения.
Для помощи бизнесу в структурировании инвестиционных проектов и коммуникации с банками при получении кредита действует специальный центр поддержки инвестиционного кредитования. Он создан Корпорацией МСП в ответ на запрос бизнеса о помощи со структурированием сделок и коммуникацией с банками.
Программа льготного кредитования была запущена в августе прошлого года. За это время свыше 450 инвестпроектов малого и среднего бизнеса получили кредиты на общую сумму, превышающую 38 млрд рублей. Благодаря этой поддержке более 300 компаний уже запустили реализацию своих проектов, ряд предприятий начнут ее в ближайшее время.
Помимо инвесткредитования, в рамках ПСК выделен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, в том числе региональных, и банков с базовой лицензией. Они смогут выдавать малому и среднему бизнесу кредиты как на инвестиционные, так и оборотные цели. Также в ПСК останется возможность финансирования бизнеса, занимающегося подакцизными видами деятельности или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей.
Малому и среднему бизнесу сейчас доступно четыре льготных программы кредитования: «1764» (реализуется в рамках нацпроекта МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова); программа для инновационных компаний под 3% годовых (реализуется через дочерний МСП Банк); ПСК (совместный проект Банка России и Корпорации МСП); специальная программа инвесткредитования МСП под 2,5-4%.
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