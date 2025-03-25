В Рязанской области создано около 500 отделений Движения первых

В Доме молодёжи 25 марта прошло заседание координационного совета регионального отделения Движения Первых. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

В Рязанской области создано почти полтысячи отделений Движения в школах, вузах, колледжах и даже на предприятиях. Ребята участвуют в интересных проектах. Например, в этом году стартовал второй сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Заявки на участие подали более 2000 рязанских школьников и студентов.

В этом году рязанское отделение Движения Первых станет частью нескольких пилотных проектов. В центре «Лучезарный» с аккуратным и внимательным сопровождением вожатых и психологов запускаются смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Другой проект — обновление системы наставничества: опытные наставники будут передавать знания молодым ребятам.