В Рязанской области создали комитет по молодёжной политике

В Рязанской области создаётся новая структура — комитет по молодёжной политике. Об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Павел Малков.

По словам Малкова, о важности работы с молодёжью говорил на заседании Госсовета президент России Владимир Путин. На федеральном уровне создаётся отдельный проект по работе с молодёжью, в Рязанской области также объединят все направления связанные с молодёжью.

Молодёжные движения в Рязани получат свой дом, место для него уже определено, рассказал губернатор.

Курировать работу нового комитета будет первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, определённые задачи передадут на контроль Артёму Никитину.