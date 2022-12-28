Среда, 28 декабря, 2022
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В Рязанской области создали комитет по молодёжной политике

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В Рязанской области создаётся новая структура — комитет по молодёжной политике. Об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Павел Малков.

По словам Малкова, о важности работы с молодёжью говорил на заседании Госсовета президент России Владимир Путин. На федеральном уровне создаётся отдельный проект по работе с молодёжью, в Рязанской области также объединят все направления связанные с молодёжью.

Молодёжные движения в Рязани получат свой дом, место для него уже определено, рассказал губернатор.

Курировать работу нового комитета будет первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, определённые задачи передадут на контроль Артёму Никитину.

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