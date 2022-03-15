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Вторник, 15 марта, 2022

В Рязанской области создадут музей дивизии имени Тадеуша Костюшко

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В Рязанской области создадут музей дивизии имени Тадеуша Костюшко

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

В селе Сельцы Рыбновского района планируют открыть музей «Штаб польской дивизии Тадеуша Костюшко», сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

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Проект создаёт польская общественная организация Содружество «Kursk» совместно с общественными организациями региона. Его презентовали во вторник, 15 марта.

Сейчас в Сельцах началась реконструкция здания, где в 1943 году формировалась 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко.

В дальнейшем в здании планируют создать польско-российский исторический центр.

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