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В Рязанской области сотрудница полиции сбила 8-летнего велосипедиста

Фото: ИД «Пресса»

В рабочем посёлке Сараи сотрудница полиции сбила ребёнка-велосипедиста. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

ДТП случилось 7 июля в 13.50. 8-летнего ученика местной школы, выезжавшего на дорогу со двора, сбил автомобиль «Рено» под управлением сотрудницы патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Сараевский».

Ребёнку, получившему травмы, потребовалась помощь врачей. После необходимых процедур мальчика отпустили домой.

По предварительным данным, юный велосипедист не предоставил преимущество в движении следующему по дороге автомобилю. Сотрудница полиции ехала за рулём трезвой.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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