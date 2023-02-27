В Рязанской области состоялся молодёжный крестный ход на лыжах

В субботу, 25 февраля, в Скопине прошёл необычный крестный ход из Свято-Духова мужского монастыря в Димитриевский мужской монастырь. Подробности сообщает пресс-служба Скопинской епархии.

После молебна в Духовом монастыре духовенство и миряне во главе с епископом Скопинским и Шацким Питиримом вышли на лыжах в Димитриевский монастырь.

Участниками молодёжного крестного хода стали ребята из Ряжского, Сапожковского и Сараевского благочиний.

Крестный ход завершился совместным чаепитием в трапезной Димитриевского монастыря. Молодые люди пообщались с Владыкой и задали ему интересующие их вопросы.