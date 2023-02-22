В Рязанской области состоялся благотворительный марафон «Всё для Победы!»

В Рязанской области с участием регионального отделения Народного фронта прошёл благотворительный марафон «Всё для Победы!»
Его поддержали сотни людей — они переводили средства и собрали несколько тонн гуманитарной помощи. Благодарность за неравнодушие жителям Рязанской области выразил губернатор Павел Малков.
Накануне Дня защитника Отечества в расположение наших бойцов направили 3 пикапа, которые станут хорошим подспорьем в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие получат очередную партию необходимых вещей, слова поддержки от всех земляков и самые тёплые пожелания, – подчеркнул глава Рязанской области.
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