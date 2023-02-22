В Рязанской области состоялся благотворительный марафон «Всё для Победы!»

В Рязанской области с участием регионального отделения Народного фронта прошёл благотворительный марафон «Всё для Победы!»

Его поддержали сотни людей — они переводили средства и собрали несколько тонн гуманитарной помощи. Благодарность за неравнодушие жителям Рязанской области выразил губернатор Павел Малков.

Павел Малков: «Ежедневно занимаемся вопросами поддержки наших бойцов. Первый зампред Анна Рослякова постоянно находится на связи с командирами подразделений, где служат рязанцы. Хорошо понимаем, что именно им необходимо, и стараемся оперативно помогать»

Накануне Дня защитника Отечества в расположение наших бойцов направили 3 пикапа, которые станут хорошим подспорьем в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие получат очередную партию необходимых вещей, слова поддержки от всех земляков и самые тёплые пожелания, – подчеркнул глава Рязанской области.