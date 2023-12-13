В Рязанской области состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами

13 декабря в Рязанской области возобновил работу Общественный штаб по наблюдению за выборами в регионе, который создан на основании решения областной Общественной палаты.

В заседании, которое прошло в областной библиотеке имени Горького, приняли участие руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, глава Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Воронова, представители Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, региональных СМИ.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами региона Наталья Гришина отметила, что работа ведется с 2018 года с целью обеспечения прозрачности и легитимности избирательного процесса. За это время накоплен большой опыт регионального участия в организации общественного контроля за ходом голосования.

Выборы Президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Это важнейшее политическое событие. Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в условиях нового значимого избирательного цикла. На него возлагаются функции контроля за всеми этапами подготовки и проведения выборов. Будем тщательно готовить общественных наблюдателей – порядка 3 тысяч человек. Со следующей недели запланированы обучающие семинары в районах, определен состав преподавателей, – сказала Наталья Гришина.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков обратил внимание на проведение активной информационно-разъяснительной работы.

Главная задача – быть уверенными в том, что каждый избиратель имеет возможность получить исчерпывающую информацию о возможностях голосования, где и когда он это может сделать. В целом, избирательная система региона готова к проведению предстоящей кампании по выборам Президента РФ, — сообщил Дмитрий Боков.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с основными направлениями деятельности штаба, организацией видеонаблюдения при проведении выборов, разъяснительной работы с избирателями.