В Рязанской области сократили срок рассмотрения обращений граждан с 30 до 20 дней

В Рязанской области сократили срок рассмотрения обращений граждан в исполнительные органы госвласти с 30 до 20 дней, сообщает пресс-служба облправительства.

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Руководитель аппарата регионального правительства Виталий Игнатенко пояснил, что сроки обращений исчисляется со дня их первичной регистрации в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства Рязанской области.

Ранее поручение о максимально возможном снижении сроков рассмотрения обращений граждан дал губернатор Любимов.