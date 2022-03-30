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Среда, 30 марта, 2022

В Рязанской области сократили срок рассмотрения обращений граждан с 30 до 20 дней

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В Рязанской области сократили срок рассмотрения обращений граждан с 30 до 20 дней

Александр Ильин

В Рязанской области сократили срок рассмотрения обращений граждан в исполнительные органы госвласти с 30 до 20 дней, сообщает пресс-служба облправительства. 

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Руководитель аппарата регионального правительства Виталий Игнатенко пояснил, что сроки обращений исчисляется со дня их первичной регистрации в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства Рязанской области.

Ранее поручение о максимально возможном снижении сроков рассмотрения обращений граждан дал губернатор Любимов.

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