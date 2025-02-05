В Рязанской области сократилась численность непарного шелкопряда

По Рязанской области проведены учеты численности шелкопряда непарного на площади 94 505,7 га. Площадь очагов данного вредителя сократилась до 3271,5 га. Такие результаты представили специалисты Центра защиты леса Рязанской области.

Создались предпосылки для расселения вредителя в южные районы и за пределы области, однако сильные и продолжительные майские заморозки 2024 года в период отрождения гусениц и своевременно проведенные меры по локализации очагов способствовали ослаблению популяции непарного шелкопряда и снижению площади очага.

По Рязанской области в ходе выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (шелкопрядом непарным, совкой сосновой, клопом сосновым подкорным) лесопатологи обследовали более 1200 га леса на 17 маршрутных ходах.

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За непарным шелкопрядом и сосновой совкой наблюдения проводились с использованием феромонных ловушек. Средняя численность бабочек непарного шелкопряда, попавших в феромонные ловушки, составила 50 штук, это ниже показателей 2023 и 2022 годов, что свидетельствует об ослаблении популяции непарного шелкопряда на территории региона.

Бабочки сосновой совки в ловушки не попали, что свидетельствует об отсутствии нарастания численности вредителя.