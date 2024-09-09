В Рязанской области сокращается популяция непарного шелкопряда

Подведены результаты феромонного мониторинга непарного шелкопряда в регионе. Об этом сообщил Цзл Рязанской-Области.

Эксперты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» завершили выборочное наземное наблюдение за популяцией непарного шелкопряда с использованием феромонов.

В ходе государственного лесопатологического мониторинга до начала лёта бабочек было установлено 9 ловушек на 3 маршрутных участках в Солотчинском лесничестве. Ловушки разместили в редких лиственных насаждениях старше 30 лет на бедных почвах, которые особенно привлекательны для непарного шелкопряда. Осмотр ловушек проводился каждые 7-10 дней.

Лесопатологи зафиксировали начало лёта бабочек в Рязанской области с 5 июля. Критическим считается показатель в 60 самцов на ловушку. В этом году среднее количество бабочек в ловушках составило 50, что ниже уровней 2023 и 2022 годов, указывая на снижение популяции.

Полученные данные помогут лесопатологам в дальнейшем планировании более детального мониторинга численности непарного шелкопряда.