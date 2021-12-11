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Суббота, 11 декабря, 2021
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В Рязанской области скончался 21 пациент с коронавирусом

Александр Ильин

В субботу, 11 декабря, в Рязанской области выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 21. Пациентов, справившихся с болезнью, — 565, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2184 человека, общее число случаев заражения — 57 931.

Темп прироста за сутки составил 0.37%. Показатель заболеваемости в регионе — 5165.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6799.4 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 30 288 случаев заражения (всего 9 986 967), умерло пациентов — 1171 (всего 288 351).

В Рязанской области скончался 21 пациент с коронавирусом

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